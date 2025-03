Wetteraussichten: Wechselhaftes Wetter mit etwas kühleren Temperaturen

Im Süden und in der Mitte gebe es am Wochenanfang viele Wolken und immer wieder Regenschauer. Wer die Sonne liebe, müsse in den Norden und vor allem an die See. Die Höchstwerte liegen den Meteorologen zufolge zwischen 10 und 18 Grad.

Der Dienstag bringe im Süden erneut einzelne Schauer und auch im Norden komme - meist leichter - Regen auf. Die Temperaturen blieben zunächst stabil.