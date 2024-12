Wetteraussichten: Wechselhaftes Winterwetter in den kommenden Tagen

Wintereinbruch auch zum Wochenende

Am Freitag zieht der Regen dann allmählich nach Osten ab. Nur südlich der Donau hält der Regen und in den Hochlagen der Alpen Schneefall länger an. Es wird mit 5 bis 10 Grad deutlich milder. In der Nacht zum Samstag folgen erneut Schauer und im Bergland auch Schnee.