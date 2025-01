Wetteraussichten: Winter pausiert - stattdessen windig und wechselhaft

Gleichzeitig sorge kräftiger Südwestwind für Nachschub an milder Atlantikluft. Die Konsequenz: Tageshöchstwerte, die nicht selten zweistellig sind. "Lediglich an den Alpen gibt es am Dienstagmorgen mal einen kurzen Einschub etwas kälterer Luft", sagte Hausen. Die Schneefallgrenze könnte dann bis auf 800 Meter sinken. "Mit ein bisschen Glück sieht auch München kurzzeitig mal wieder ein paar nasse Flocken, allerdings ohne Chancen auf Nachhaltigkeit."

Im Rest Deutschlands bleibt es dagegen oft trocken und hin und wieder zeigt sich sogar die Sonne. In der Westhälfte treten am Nachmittag dagegen vermehrt Schauer auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 13 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.