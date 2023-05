Wetterdienst Erster Sommertag mit Werten über 25 Grad in Sicht

Offenbach - Ein Hoch bringt freundliches und teils sommerliches Wetter nach Deutschland, bevor es dann am Freitag in Teilen des Landes Gewitter geben kann. "Hoch Sigrun legt sich am morgigen Mittwoch schon richtig ins Zeug, die eingeflossene Kaltluft kann sich aber noch nicht so richtig erwärmen", sagt Meteorologin Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Dienstag. Doch am Donnerstag gelange dann warme Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns. "Der erste Sommertag mit Temperaturen über 25 Grad in diesem Jahr ist in Sicht." So könnten am Oberrhein bis zu 27 Grad erreicht werden.