Es sei in diesen Gebieten mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen, teilte der DWD mit. Im Saarland sowie im südlichen Rheinland-Pfalz könnten bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in 12 bis 15 Stunden fallen. Außerdem drohen hier am Freitagvormittag einzelne Gewitter mit Starkregen.

Wenig Einsätze für Polizei und Feuerwehr

Schon in der Nacht regnete es im Südwesten und Westen Deutschlands heftig, aber die Einsätze für Feuerwehr und Polizei hielten sich dennoch in Grenzen.