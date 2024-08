Wetterumschwung: Unwetter sorgt auf Mallorca für mehr als 40 Flugausfälle

Fußball „Wird’s mehr, nehmen wir’s gerne mit“

Interview:

Zum dritten Mal in seiner Historie ist der FC Hauingen in die Bezirksliga Hochrhein aufgestiegen. Beim Lörracher Ortsteilklub hält Vorsitzender Peter Schnepf die Zügel fest in der Hand. Nun will sich die „Erste“ im Bezirksoberhaus etablieren.