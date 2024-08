Wettervorhersage Deutscher Wetterdienst erwartet Hitze und kräftige Gewitter

Tropische Nächte

Zudem sorge am Dienstag "eine hohe Luftfeuchtigkeit tagsüber für gefühlte Temperaturen von bis zu 40 Grad und somit für eine hohe, teils extreme Wärmebelastung", erklärt Meteorologe Sebastian Schappert. Und: "In den Nächten kühlt es nur bedingt ab, tropische Nächte stehen auf dem Programm." So würden vor allem in den Ballungszentren die Werte in den kommenden Nächten nicht unter 20 Grad sinken, teilweise sogar um 24 Grad liegen.

Die Prognosen im Einzelnen:

Am Dienstag kann es im Südosten schon zu Tagesbeginn vereinzelt Schauer und Gewitter geben. Sonst startet der Tag heiter bis sonnig. Ab den Mittagsstunden können sich abgesehen vom Nordosten und Osten einige Quellwolken bilden. Vor allem aus dem Bergland heraus können sich teils kräftige Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr bilden.