Wettervorhersage: Die neue Woche wird warm

Neue Gewitter ab Mittwoch möglich

Am Montag erwartet der DWD nur in Küstennähe und im Nordwesten einzelne Schauer. Auch im Alpenraum kann es mitunter regnen. Sonst wird es heiter mit wenigen Wolken. "In der neuen Woche geht es dann aber schon wieder steil bergauf bei der Temperatur, am Dienstag könnte sogar recht verbreitet die 30-Grad-Marke geknackt werden", sagte Reinartz. Am Montag klettert das Thermometer bis auf 27 Grad.