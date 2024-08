Wettervorhersage: Heißer Wochenstart - Neue Unwetter drohen

Am Montag werden "südwestlich einer Linie Münsterland-Erzgebirge Höchstwerte zwischen 30 und 34, an Saar und Rhein teils bis 36 Grad erwartet", sagte die Meteorologin Jacqueline Kernn vom DWD. Abkühlung finde man dann nur noch direkt an den Küsten, wo die Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad lägen. Die Sonne strahlt so ziemlich den ganzen Tag - damit steigt auch die UV-Belastung. "Wer sich längere Zeit draußen aufhält, sollte an geeigneten Sonnenschutz denken."

Tropische Nächte möglich

Auch in den Nächten gibt es demnach kaum Abkühlung. Vor allem in den Ballungszentren sinkt die Temperatur nicht unter 20 Grad. "Die unzureichende Abkühlung nachts sorgt für schlechten Schlaf und nicht ausreichende Regeneration. Die Belastung durch Wärme steigt", erklärte Kernn.