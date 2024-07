Wettervorhersage: Heißes Sommerwetter folgt auf nasses Wochenende

In der Nacht zum Sonntag erwartet uns "gleich die nächste Runde heftigen Starkregens", sagte der Meteorologe Felix Dietzsch vom DWD. Vor allem die Regionen zwischen Harz und Berlin könnten demnach betroffen sein. "Hier sind erneut unwetterartige Mengen um 40 Liter auf den Quadratmeter in wenigen Stunden möglich."

Wechselhafter Sonntag

Am Sonntag sind im Osten und Süden vor allem Wolken am Himmel zu sehen. Hier und da kann es auch gewittern und regnen. Im restlichen Land wird es dagegen heiter: Richtung Nordsee sowie im Südwesten zeigt sich auch längere Zeit die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Das Thermometer klettert auf 20 Grad rund um die Deutsche Bucht und auf bis zu 28 Grad an Ober- und Hochrhein.