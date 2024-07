Wettervorhersage: Heißes Sommerwochenende mit Gewittergefahr

Ab Samstagnachmittag steigt die Unwettergefahr wieder an: "Zumindest muss nun generell besonders im Bergland mit kräftigen Gewittern gerechnet werden." Die Gewitterzellen dürften sehr langsam über das Land ziehen und könnten sich mehr oder weniger an Ort und Stelle ausregnen. "Während an einem Ort also lokal Überflutungen und vollgelaufene Keller auftreten können, kann es im Nachbarort komplett trocken bleiben", sagt Reinartz.

Neue Woche wird wechselhaft

Kräftige Schauer und Gewitter sorgen dann am Sonntag laut DWD vom Westen her für Abkühlung, "auch wenn es bei Höchstwerten von noch 24 bis 29 Grad weiterhin sommerlich warm bleibt". Den Osten und Südosten erreicht der Regen voraussichtlich erst in der Nacht zum Montag - sodass dort das ganze Wochenende bei bis zu 33 Grad Eisdielen, Freibäder und Badeseen beliebte Ausflugsziele bleiben dürften.