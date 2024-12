Wettervorhersage: Milder und unbeständiger Start in die Woche

Am Montag wird es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt. Es regnet anfangs an den Alpen, später auch im Norden und Nordosten. Andernorts ist nur stellenweise mit etwas Regen oder Sprühregen zu rechnen. Im Südwesten und später im Süden bleibt es meist trocken. Vor allem vom Schwarzwald bis zu den Berchtesgadener Alpen lockert es auf. Es wird mild bei Höchstwerten zwischen 5 und 12 Grad. Im Süden weht ein überwiegend schwacher, sonst mäßiger bis frischer Westwind mit steifen, besonders in Küstennähe auch stürmischen Böen. In einigen Hochlagen sind Sturmböen möglich.