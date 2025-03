"Das wird uns nicht mehr so betrüben, weil grundsätzlich auch feuchtere Luft dabei ist", erklärte die Meteorologin. Ab Montag rechnet Kernn in Deutschland mit deutlich mehr Wolken am Himmel und hin und wieder auch ein paar Regentropfen. "Ob wir von dem Staub viel sehen, oder ob das dann vielleicht einfach nur so ein bisschen dreckiger Regen wird, muss man jetzt abwarten."