WG Schliengen fusioniert: Fusion ist unter Dach und Fach

Die Mitglieder der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim, die auch über Standorte in Bahlingen am Kaiserstuhl und in Weingarten im Kraichgau verfügt, haben in ihrer Versammlung am Mittwochabend zuerst zugestimmt. Etwa 77 Prozent der anwesenden Stimmberechtigten hätten bei der Versammlung im Schliengener Bürger- und Gästehaus für die Fusion gestimmt.