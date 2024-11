Wichtiger Zeuge sagt ab: Wirecard-Prozess muss ohne Whistleblower auskommen

Jurist entdeckte Manipulationen - Wirecard-Management reagierte nicht

Den Namen des Zeugen nannte das Gericht nicht. Doch es handelt sich um den Anwalt Pav Gill, der ehedem in dem südostasiatischen Inselstaat für die Wirecard-Rechtsabteilung tätig war. Der Jurist kam dort mutmaßlichen Scheingeschäften auf die Spur und meldete seinen Verdacht an die Konzernzentrale im Münchner Vorort Aschheim. Da das Wirecard-Management nach Gills Eindruck nichts unternahm, wandte er sich an Journalisten, Staatsanwälte und Wirtschaftsprüfer. Die britische "Financial Times" veröffentlichte im Februar 2019 einen ersten Artikel, der auf Gills Informationen basierte, gefolgt von zahlreichen weiteren Enthüllungen.

Angst um die Sicherheit?

Ein Grund für die Absage war nach Informationen aus dem Umfeld des Gerichts, dass der Zeuge besorgt um seine Sicherheit bei der Verhandlung gewesen sei - allerdings ist der unterirdische Gerichtssaal ein erst vor wenigen Jahren eröffneter unterirdischer Hochsicherheitsbau innerhalb der Mauern der JVA Stadelheim, dem größten bayerischen Gefängnis. Der Saal ist von keiner Seite aus für Außenstehende frei zugänglich.