Widersprüchlicher Held Die rettende Liste: Zum 50. Todestag von Oskar Schindler

"Er war kein Intellektueller"

Der Publizist Michel Friedman, Sohn geretteter "Schindler-Juden", kannte Oskar Schindler in seiner Kindheit in Frankfurt am Main. "Ich begegnete also einem Deutschen, der in seiner Einfachheit so überraschend und überzeugend war", sagte Friedman einmal. "Es war kein Intellektueller, es war kein gebildeter Mann, das war kein Mann, der irgendwas studiert hat."

Schindler sei "moralisch nicht besonders hoch angesehen" gewesen, ein "Säufer, er hatte viele, viele Frauen". Doch habe Schindler im Gegensatz zu allen "Moralisten" Menschen unter Einsatz seines Lebens geholfen. Damit habe er gezeigt, dass genau das auch unter dem NS-Regime möglich gewesen sei, sagte Friedman.

"Und ich war mir klar, dass dieser Mann, der dann bei uns zu Hause war, die Grundlage dessen war, dass wir überhaupt zu Hause lebten, dass wir überhaupt lebten. Dass ich als Kind nicht gezeugt worden wäre, wenn meine Eltern nicht von ihm gerettet worden wären."

Nachlass in Yad Vashem

Wie kam der Koffer mit Schindlers Nachlass auf den Dachboden in Hildesheim? Dort hatte Schindler ein Zimmer im Haus einer Freundin. Deren Sohn fand die Dokumente 25 Jahre nach Schindlers Tod. Er war am 9. Oktober 1974 gestorben. Das Bundesarchiv sicherte die Dokumente auf Mikrofilm und reichte sie weiter an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Von dort bekam das Bundesarchiv einen Original-Durchschlag von "Schindlers Liste", der nun in Koblenz verwahrt wird.