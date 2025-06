Widerstand: Windkraft erhitzt weiter die Gemüter

15 Zuhörer kamen zur Gemeinderatssitzung. Birgit-Cathrin Duval verlas in der Bürgerviertelstunde die Stellungnahme der IG, weitere Bürgerinnen schlossen sich der Kritik der IG an. Eine von ihnen fand: „Der Ausdruck ,Tal der Gleichgültigen’ scheint zuzutreffen.“ „Dieser Ausdruck ist eine Frechheit“, sagte Dierk Kilchling dazu und André Hintenaus fand: „Ich fühle mich in meiner Person zu Unrecht angegriffen.“

Laut Bürgermeister Mario Singer ist der Beschluss im Regionalverband erst am vergangenen Mittwoch gefallen, zu der Zeit sei die Einladung zur Gemeinderatssitzung bereits herausgegangen. In der Gemeinderatssitzung am 7. Juli komme das Thema auf die Tagesordnung. Die Frist für Stellungnahmen der Gemeinde läuft bis 12. September, die Bürger haben dafür vom 27. Juni bis 31. Juli Zeit. Ende November will der Regionalverband den Regionalplan Windenergie final beschließen.