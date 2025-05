Wie sieht die CDU im Markgräflerland den Wahlkrimi bei der Kanzlerwahl?: Geheime Abstimmungen können spannend werden

Günther Dußmann Foto: Christina Schröder

Günther Dußmann (CDU Weil am Rhein): „Gestern war ein guter Tag für die Demokratie. Man hat gesehen, dass sie funktioniert. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben in weiser Voraussicht Regeln geschaffen, für den Fall: Was passiert, wenn ... ? Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und ihr Team wussten, was zu tun ist. Ich finde es gut, dass alle Fraktionen es geschafft haben den Prozess abzukürzen und am Nachmittag noch einmal zu wählen. Es ist gut, dass Friedrich Merz zum zehnten Bundeskanzler gewählt wurde. Wir als CDU-Stadtverband haben gratuliert. Wir finden es richtig, dass die neue Bundesregierung ins Arbeiten kommt und umsetzen kann, was versprochen wurde. Ich persönlich halte Friedrich Merz für die richtige Besetzung. Ich halte ihn für die richtige Person am richtigen Ort, um die wirtschaftlichen Herausforderungen anzugehen. Es ist trotz Hindernissen hervorragend gelaufen. Ich hätte es mir aber schneller und einfacher gewünscht.“

Karl Rühl Foto: zVg

Karl Rühl (CDU Efringen-Kirchen): „Zunächst bin ich glücklich darüber, dass Friedrich Merz Kanzler geworden ist. Das Intermezzo war nicht notwendig, es hat dem Start der Bundesregierung geschadet. Ich hoffe, dass sie durch Leistung und nicht durch Kleinkriege glänzen wird. Ich bin zuversichtlich und glaube sie haben ein gutes Team beieinander. Außerdem glaube ich, dass auch die SPD um ihre Verantwortung weis. Ich bin der Meinung wir müssen die AfD mit politischen Mitteln und nicht mit Verboten bekämpfen. Das ist die Verantwortung, welche die CDU-SPD-Regierung nun tragen muss.“