Wiechs: Auf der Hohen Flum wird gefeiert

Viele Auflagen

Das letzte große Fest am Hohe Flum-Turm sei schon sehr lange her. Dabei wäre der Platz vor dem Turm mit seinem alten Baumbestand und der schönen Aussicht eigentlich prädestiniert für ein regelmäßig stattfindendes Fest, vom Charakter und den örtlichen Gegebenheiten her ähnlich dem Lindenfest in Obertüllingen. Aber zum einen bedeute dies ja auch immer viel Organisation und viele Helfer, zum anderen seien die Auflagen in Bezug auf den Naturschutz und die Veranstaltungssicherheit so enorm, dass so ein Fest mittlerweile einfach zu viel Aufwand sei. Am Abend, so Hodapp, wollten sie ursprünglich noch ein Alleinunterhalter-Duo engagieren, aber da man wegen der Fledermäuse nur bis um 21 Uhr feiern dürfe, mache dies natürlich keinen Sinn.