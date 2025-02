Wiechs/Hasel/Kleines Wiesental: Buurefasnacht: Maßnahmen noch offen

Wiechs: Die Organisatoren der Wiechser Buurefasnacht haben von Seiten der Stadt trotz wiederholtem Nachhaken noch keine Nachricht zu möglichen Auflagen in Sachen Sicherheit erhalten, berichtet Wibufa-Chef Sebastian Streule auf Anfrage am Freitagmorgen. Zwischenzeitlich wurde für Dienstag ein Gespräch angesetzt. Derweil ist man in Wiechs längst selbst aktiv geworden: Allzu viele gefährdete Zufahrten habe man entlang der Umzugsstrecke durchs Dorf nicht, für die entsprechenden Punkte seien die Traktoren und Laster bereits organisiert, berichtet Streule.

Hasel: Mit der Sicherung des Umzugs in Hasel befassen sich die Gemeindeverwaltung und die beteiligten Vereine. Ein Gespräch dazu soll es am Dienstag geben, so Bürgermeister Frank-Michael Littwin. Angedacht sei, die Zufahrten zur Umzugsstrecke mit Fahrzeugen zu sichern.