Wiechser Schützen Verein will wieder Mitglieder gewinnen

Mit der starken Resonanz am „Tag der offenen Tür“ hofft man nun bei der SG auf Bogenschieß-Zahlen im Umfang von vor der Pandemie. Klemm erinnerte daran, dass die SG vor vier Jahren ein Stück Grünfläche im hinteren Bereich ihres Geländes in Wiechs mit Bogensport-Scheiben, dazu eine entsprechende Sicherheitswand, versehen und so neben dem Schützenhaus Platz für eine Bogenanlage geschaffen habe.

Immer donnerstags von 19 Uhr an kann bei der SG Wiechs auf fünf Bogenschieß-Plätzen geübt werden.

Ohne technische Hilfsmittel

Bogenschießen sei nicht so sehr technisiert wie der Gewehr- und Pistolensport. Der Sport sei zudem nachhaltig, denn die Bogen- „Munition“, der Pfeil, „verpufft“ im Gegensatz zu normaler Gewehr- oder Pistolen-Muntion nicht, sondern kann wieder verwendet werden. Gerade bei jüngeren Leuten liege wohl nicht zuletzt deshalb Bogenschießen im Trend, erläuterte Fritz Klemm.

Um diesem Trend Folge zu leisten, wird Bogenschießen bei der SG Wiechs ausschließlich mit so genannten Blankbögen betrieben, also mit Sportgeräten ohne zusätzliche technische Hilfsmittel wie Zugverstärkung oder Zielvorrichtungen.

Weitere Informationen zum Angebot der SG Wiechs sind online unter www.sg-wiechs.de zu haben.