Wieden: Als im Bergwerk Finstergrund Schicht im Schacht war

Beeindruckende Stollenwelt

Das Publikum bekam anschaulich die große Dimension der Stollenwelt unter Tage vor Augen geführt. Es erhielt Einblicke in die Förderung im Stollen, den Transport aus dem Stollen und mit der Seilbahn zur Aufbereitung in Utzenfeld, die harte, gefährliche und nicht eben gesundheitsfördernde Arbeit der Bergleute in den ganzjährig um die acht Grad Celsius kalten Stollen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Sicherheitsvorschriften seien heute erheblich strenger.