Wieden: Chor sucht neue Sängerkameraden

Großes Lob an Norbert Asal

Berthold Klingele brachte dankend zum Ausdruck, was Dirigent Norbert Asal trotz seines zeitintensiven Berufs als Rektor der Zeller Realschule für den Verein leiste. So etwas sei nicht selbstverständlich. Seine ganze Familie sei zudem an Auftritten instrumental eingebunden. Er stelle Musikalisches in den Vordergrund, das sei auch gut so. Die Lobesworte bekräftigten weitere Sänger.

Wahlen

Hubert Behringer, zuvor zehn Jahre Schriftführer, übernimmt das Amt des zweiten Vorsitzenden. Hartmut Schwäbl ist der neue Schriftführer, und Uwe Fräulin wurde als Aktivbeisitzer bestätigt.