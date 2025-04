Rückblick: Insgesamt könne die Wehr auf ein eher ruhiges Einsatzjahr zurückblicken. Neben einem Kaminbrand in Wieden gab es drei Einsätze außerorts. Der Brand des Gasthauses Hirtenbrunnen in Hof, ein Gebäudevollbrand in Gresgen sowie ein Unwettereinsatz auf der A5.

Beförderungen: Jens Trefzer wurde von Kreisbrandmeister Uwe Häubner zum Hauptbrandmeister ernannt. Jessica Walleser, Lukas Kiefer und Andreas Walleser wurden zu Truppmann und Truppfrau sowie Funker und Funkerin ernannt. Oberfeuerwehrmann wurden Pirmin Klingele und Stefan Sturm.