Wieden Forderungen nicht umsetzbar

In Wieden ist man davon überzeugt, verantwortlich dafür zu sein, wenn die Landwirte die Bewirtschaftung aufgeben. Die Frage wurde gestellt, ob man Unterstützung in Form von Beratungen oder finanziellen Mitteln von der Naturschutzverwaltung bekomme. Die Betroffenen nennen als Grund für die Verschlechterungen „nicht nur die Bewirtschaftung, sondern auch den Klimawandel“. Extreme Trockenheitsphasen würden die Pflanzenzusammensetzung und damit die Eigenschaften der Flächen verändern. „Und darauf“, sagen sie, „haben wir keinerlei Einfluss.“ Schließlich sei aufgrund zunehmender Trockenheit und wegen der in die Jahre gekommenen Leitungen die Wasserversorgung kaum noch ausreichend vorhanden. Teure und aufwändige Gutachten werden notwendig sein, die als Ergebnis hohe Investitionskosten notwendig machen. Ist auch da Unterstützung seitens der Behörden zu erwarten?, wurde am Ratstisch gefragt.

Die Ablehnung des Managementplans ist also die logische Konsequenz aus all den genannten Gründen. Der Plan sei zudem während einer extremen Trockenheitsphase entstanden. Außerdem berücksichtige er nicht die Belange des Tourismus. Nichts sei zu lesen davon, dass die Gäste gerne „in unsere Kulturlandschaft kommen“ und sich darin wohlfühlen. „Und diese Kulturlandschaft wurde durch unsere Landwirte mit ihrer Art und Weise der Bewirtschaftung so geschaffen“, betonen Verwaltung und Gemeinderäte am Montag unisono.