Wieden Hinweise auf das richtige Verhalten

Das Interesse an den Schildern ist auch in anderen Gemeinden im Biosphärengebiet Schwarzwald nach Angaben der Geschäftsstelle vorhanden: Es haben sich bereits mehrere Gemeinden aus der Gebietskulisse gemeldet, die Bedarf für sich erkannt haben. Die großen Infotafeln sollen an zentralen Wanderparkplätzen in der jeweiligen Gemeinde platziert werden, dafür sind die Kommunen in Eigenverantwortung zuständig und müssen dazu gegebenenfalls noch weitere Genehmigungen einholen. Die kleinen Hinweisschilder sollen hingegen an Weideübergangen angebracht werden.

„Die Schilder sind ein erstes konkretes Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeitsgruppe“, erläutern Manuela Bacher-Winterhalter und Jan-Hendrik Faßbender vom Team der Geschäftsstelle, die das Projekt koordinieren. Ergänzt wird das Angebot durch einen von der Agentur Augenschmaus gestalteten Handzettel zu Besuchern und Weidetieren mit praktischen Tipps zum richtigen Verhalten, von denen jede Gemeinde 100 Stück erhalten soll. Doch auch in der BSG-App, die in den künftigen dezentralen Informationsstellen zum Einsatz kommt, wird es einen Abschnitt zum Thema Weide und Tourismus geben. Auch auf der Website des Biosphärengebiets sind weitere Informationen zur Besucherlenkung vorgesehen.