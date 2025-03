Wieden: Licht im Stollen statt Schicht im Schacht

Die Jungen erreichen

Deutliche Schlagwörter verwendet der Verein dabei. „Ohne dich ist hier bald Schicht im Schacht“, heißt es etwa in einem der Videos. Doch ist die Lage wirklich so brisant? Bereits im vergangenen Jahr sei es ein Spagat gewesen, die Dienstpläne voll zu bekommen, erklärt Vorsitzender Martin Wietzel im Gespräch mit unserer Zeitung. Aktuell seien es 18 Aktive. Klar sei auch, dass die Mitglieder nicht jünger werden, der Älteste sei über 80. „Wenn wir jetzt nichts machen, wird es immer enger, dann können wir irgendwann nur noch sonntags öffnen“, erläutert Wietzel die Brisanz. Und so sei er auf die Idee einer Kampagne in den sozialen Medien gekommen. „Das machen doch auch viele Firmen, warum dann nicht auch wir als Verein?“, habe er sich gefragt. Über die sozialen Medien könne man gerade die junge Generation erreichen, um den Verein in die Zukunft zu führen, sagt Wietzel.

Am 1. Februar kam für einen ganzen Drehtag die Firma „loud stuff media“ von Konstantin Wietzel ins Bergwerk. Neben den Videos entstanden dabei auch Fotos für die großflächigen Plakate, die nun im Aiterfeld stehen und von der Bundesstraße 317 alle Blicke auf sich ziehen. Auf ihnen sind zwei Bergleute zu sehen, jeweils halb in zivil und halb in Steigerkleidung. Damit soll verdeutlicht werden, dass der Wechsel in den Verein schnell und einfach geht und mit der Einarbeitung auch die Fahrt in den Stollen mit der einzigen Grubenbahn im Schwarzwald kein Problem sei, erläutert Wietzel die Idee. Für die Videos, in denen einzelne Mitglieder zu Wort kommen und ihren Alltag als Bergmann- oder frau zeigen, wurde ein richtiges Drehbuch geschrieben und es gibt einen klaren Zeitplan, wann welches Video erscheint.