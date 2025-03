Einem Betrieb über Jahrzehnte anzugehören ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. In der von Alois Behringer 1954 gegründeten Wiedener Schreinerei Behringer, die von den Gebrüdern Bruno und Hubert Behringer in zweiter Generation geführt wird, ist Michael Corona seit 25 Jahren tätig. Dafür wurde er an der Betriebsfeier im Hotel Wiedener Eck von Bürgermeister Michael Fischer mit einer Urkunde der Handwerkskammer geehrt. Fischer lobte Coronas Engagement in der Bergwacht Wieden und die Bereitschaft der Schreinerei Behringer, diesen für Einsätze freizustellen. Bruno Behringer sieht auch für den Betrieb eine Win-Win Situation. Es sei beruhigend, wenn jemand mit großer Erfahrung im Rettungswesen unter den Mitarbeitern sei, der in einem Notfall nicht den Kopf verliere. Ob Küchenmöbel, klemmende Rollläden oder wenn jemand mit Kraft gebraucht werde, der zugleich durchdacht an Probleme herangehe, Michael Corona habe sich in der langen Zeit zum erfahrenen Allrounder entwickelt. Mitarbeiter mit einer so großen Erfahrung seien selten.