Am Sonntag, 8. Mai, geht es los in Stegen mit dem ersten Turniertag in der 680-Kilogramm-Klasse, ausgetragen vom Tauziehclub Eschbachtal. In Simonswald findet der zweite Wettkampftag am Sonntag, 22. Mai, ausgetragen vom TZC Simonswald, statt. Der Tauziehclub Wieden lädt am Sonntag, 12. Juni, zum dritten Wettkampftag ein, dem der vierte Wettkampftag am Sonntag, 24. Juli, in Kaiserberg, ausgetragen vom Tauziehclub Kaiserberg, folgt.

Das Finale der DTL in der 680-Kilogramm-Klasse findet am Sonntag, 31. Juli, in Schönau, ausgetragen von den Tauziehfreunden Böllen, statt. An jedem dieser Turniertage findet auch noch ein offenes Turnier in der 600-Kilogramm-Klasse statt.