Wieden Titel endlich wieder einmal nach Deutschland geholt

Kassenbericht

Aus dem Kassenbericht des Kassenverwalters Christof Beckert konnte man erfahren, dass trotz der zahlreichen Ausgaben ein positiver Kassenstand vorhanden ist. Beckert wurde von den Revisoren eine sehr gute Kassenführung bescheinigt.

Berichte

Trainer Christof Beckert sprach von einem sehr guten Wintertraining. Leider kam es krankheitsbedingt in der Bundesligamannschaft sowie in der Jugendmannschaft zu einigen Ausfällen. Es folgten die Berichte des Aktivbeisitzers und des Passivbeisitzers.

Wahlen

Bei den Wahlen erhielten Vorsitzender Sebastian Rombach, Schriftführer Harald Behringer sowie Aktivbeisitzer Alexander Wunderle wieder das Vertrauen der Mitglieder. Da Passivbeisitzer Thomas Kimmig sein Amt zur Verfügung stellte, wurde als sein Nachfolger Alexander Laile gewählt.

Ausblick

In Eschbach/Stegen findet am 10. Mai das erste Bundesligaturnier statt, dem vom 29. Mai bis 1. Juni ein internationales Turnier in Vazzola (Italien) und vom 5. bis 7. Mai ein internationales Turnier in Mosnang (Schweiz) folgen. Der dritte Bundesligakampftag findet als Heimturnier am 28. Juni statt. Am 18. Juli findet in Schönau das Bundesligafinale statt. Den Abschluss der Saison markiert vom 17. bis 20. September die Weltmeisterschaft in Gextro (Spanien).

Ehrungen und Dank

Vorsitzender Rombach übergab an die Jugendtauzieher Sebastian Ruch, Jakob Klingele, Simon Klingele, Niklas Noserke, Philip Klingele und Christof Beckert für ihren Meistertitel und für den Sieg beim GENSB-Turnier Präsente und Urkunden. Dankesworte richtete Bürgermeisterin Annette Franz im Namen der Gemeinde an die Tauzieher; sie zeigte sich stolz auf die gezeigten Leistungen.