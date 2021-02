Wieden Tourismus: „Kostenexplosion darf nicht so weitergehen“

Wie seine Ratskollegen stellte Klingele aber auch klar: „Die Kostenexplosion, der unser Tourismus ausgesetzt ist, kann und darf nicht so weitergehen.“ Schließlich seien die Übernachtungszahlen von 250 000 in den 1990er Jahren auf nun rund 100 000 zurückgegangen, die Kosten aber, wie etwa beim Verwaltungsaufwand, gleich geblieben. Die Ausgaben laufen aus dem Ruder, gaben die Ratsherren zu Protokoll. Deshalb können und wollen sie die im Verband gefassten Beschlüsse in dieser Sache nicht mittragen.

Man hielt unter anderem die Zweckentfremdung der Kurtaxen der Feriengäste für einen „möglicherweise nicht ganz legalen Kunstgriff“ des Rechnungsamts, das das eingenommene Geld der Feriengäste eigentlich als Kostenbeteiligung in die Konus-Gästekarte investieren sollte.

Insgesamt habe man in Wieden den Eindruck, dass der Gemeindeverwaltungsverband Schönau „die Gemeinde zappeln und am ausgestreckten Arm verhungern“ lasse, hieß es. Und nicht nur der. Die Kommunalaufsicht gängele Wieden in Sachen Haushalt. Und dort, so Martin Klingele, sollte die Bürgermeisterin denn auch den Hebel ansetzen. Betriebswirtschaftlich nämlich sei das, was in Sachen Tourismus geschehe, eine Katastrophe. Mehr Ausgaben als Einnahmen seien dauerhaft einfach nicht zu verantworten. Und das gelte es, der Aufsichtsbehörde beim Landratsamt oder beim Regierungspräsidium klarzumachen.

„Wir müssen denen verständlich machen, dass wir uns das einfach nicht mehr leisten können“, forderte er Annette Franz zur Attacke auf. Vielleicht, so seine Hoffnung, gelinge es auf diesem Weg, eine Änderung des Umlageschlüssels auf die Schiene zu bringen.