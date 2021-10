Wieden Umsichtige Führung und gute Ideen

Sie freue sich auf ihre Aufgabe, die ihr unter anderem „vielfältige Einblicke in Familien auf dem Land und in ländliche Strukturen“ ermögliche, was in städtischen Schulen lange nicht so gegeben sei. Das, so Annette Rodea, „macht Schule ganz anders als bisher gewohnt erfahrbar“. Sie nehme zusammen mit ihren Kolleginnen die Herausforderungen an und versuche, der Schule ein Gesicht zu geben.

Auf die Unterstützung der Eltern und auch des Fördervereins kann sie dabei bauen. Das wurde bei diesem kurzen und knackigen Festakt sehr deutlich. Die Kooperation mit dem Kindergarten hinke den Erwartungen zwar noch ein wenig hinterher. Aber auch da halte sie es für durchaus möglich, die guten Ansätze auszubauen. Es sollte gelingen, Schule für alle erlebbar zu machen. An ihr und ihrem Team liege es nicht, wenn etwas nicht gleich wie geplant klappt. Denn: „Wir haben die bevorstehenden Aufgaben mit Freude und Hingabe angenommen.“ Und darauf stießen dann auch alle in der Runde zuversichtlich an.