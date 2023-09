Wieden Widerstand gegen Millionenprojekt

Neuer Wohnraum

Am Ende gingen in der Gemeinderatssitzung vom 10. Juli siebenmal die Finger bei „Ja“ hoch. Einmal gab es ein „Nein“ sowie eine Enthaltung. Die Befürworter, zu denen Franz zählt, loben die gelungene Architektur aus dem Trossinger Büro „Azwo“, die sich hervorragend in den vorhandenen Schwarzwaldstil einfüge. Die Vorentwürfe zeigen Gebäude mit viel Glas und Holz. Vor allem soll aber viel neuer Wohnraum entstehen. Wohnraum, den Wieden dringend für die Weiterentwicklung benötige. In der Begründung für den Bebauungsplan ist vom „erhöhten Bedarf für Wohnraum“, außerdem von der „hohen Aufenthaltsqualität“ sowie der „Belebung der Mitte“ die Rede. Zwei „markante Hauptgebäude“ werden mehrstöckigen Geschosswohnungsbau vorhalten, im Erdgeschoss sei außerdem ein Café geplant, um die gastronomische Lücke etwas zu schließen. Eine Erweiterung durch einen Dorfladen sei zudem vorgesehen. Nördlich an das Areal schließt sich das alte Wiedener Gästehaus an, das aktuell saniert wird und ebenfalls Wohnraum beherbergen werde. Damit nicht genug. An der bestehenden Stichstraße Geldenweg sollen fünf Einfamilienhäuser entstehen. Die Bürgermeisterin findet, dass der geplante Komplex nur Vorteile für den Ort bringt. „Die fünf Bauplätze sind alle so gut wie reserviert“, führt Franz ins Feld. Was gut für Wieden sei: Bei den Bauinteressenten handele es sich um junge Familien, die so eine Chance im Ort erhalten und nicht wegziehen. Das wiederum sei auch eine Chance für die Schule, die jüngst saniert wurde.