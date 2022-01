Wieden Wolfsriss in Wieden bestätigt

Wieden (pele). Laut genetischer Analyse des Senckenberg-Instituts stammen die Spuren an einem am 5. Dezember gemeldeten toten Reh auf der Gemarkung der Gemeinde Wieden vom Wolfsrüden GW2103m, genauso wie der Kot, der am 6. Dezember dort gefunden worden ist. Damit liegen zwei aktuelle sogenannte C1-Nachweise des Wolfrüden vor, der erstmals am 2. Mai letzten Jahres in Hinterzarten genetisch nachgewiesen wurde, wie es in einer Pressemitteilung des Umweltministeriums heißt.

Mit den aktuellen Nachweisen stehe fest, dass es im Schwarzwald einen dritten Wolf gibt, der sich dort niedergelassen hat, heißt es weiter. Gemäß den bundesweiten Monitoring-Standards erfülle der GW2103m nun die Kriterien, nach denen ein Wolf als resident gilt, wenn er sich nachweislich mindestens sechs Monate in einem Gebiet aufhält.