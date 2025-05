Wiedersehen in der Heimat: Jubelkonfirmation in Niedereggenen

Gruppen treffen sich

In einzelnen zusammengehörenden Gruppen traf man sich später in verschiedenen Lokalitäten zum gemeinsamen Mittagessen samt Kaffeeplausch. Und wie viel gab es dabei doch zu erzählen an diesem außergewöhnlichen Wiedersehenstag. Und wie oft war dabei so oder ähnlich zu hören: „Weisch no – sälimols – wie ‘s dört schön un luschtig g‘si isch?“