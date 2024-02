Wiener Künstlerin: Schauspielerin Erika Pluhar wird 85

Derzeit liest Pluhar immer wieder aus ihrem jüngsten Buch "Gitti", in dem sie die Kindheit und Jugend ihrer heute demenzkranken Schwester erzählt. Vor dem Hintergrund der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten seien die Menschen empfänglicher für ein Buch, das im und nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, sagt sie. Die 1939 geborene Pluhar hat ihre eigenen Erinnerungen an diesen Krieg nie vergessen. "Ich kann jetzt noch keine Sirene hören. Das fährt mir jetzt noch tief ins Herz", erzählt sie in ihrem Haus am hügeligen Stadtrand von Wien. Bei Kriegsnachrichten im Fernsehen wechselt Pluhar immer schnell den Sender, "weil es mich so bedrückt".

"Die Realität hat mir ganz ordentlich zugesetzt"

Ihre lebenslange Lust am Erfinden von Rollen, Liedtexten und Geschichte verbindet die ehemalige Burgtheater-Schauspielerin mit ihrem ersten aufwühlenden Kinoerlebnis gegen Ende des Weltkriegs. Ihre Mutter musste ihr danach erklären, dass der Hund im Film "Krambambuli" nicht wirklich stirbt, sondern dass alles nur erfunden war. "Das hat irgendwie bei mir Wurzeln geschlagen", sagt Pluhar. "Ich bin beruflich dorthin gegangen, wo man der Realität eine eigene Imagination entgegensetzen kann." Die Künstlerin fügt hinzu: "Und das hat mir auch sehr oft geholfen, die Realität überhaupt zu überleben."