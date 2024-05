In der jüngsten Schopfheimer Gemeinderatssitzung machten denn auch drei Gemeinderätinnen aus Hausen ihren Unmut über die sich hinzhiehende Hängepartie deutlich: „Bei allem Verständnis für die finanziellen und personellen Probleme der Stadt Schopfheim: Wir können das langsam nicht mehr mittragen“, sagte Annette Jehle. Seit mittlerweile fünf Jahren – faktisch also über eine komplette Gemeinderatsperiode hinweg – schiebe die Stadt Schopfheim das Problem vor sich her und vertröstet die Nachbargemeinde ein ums andere mal. Die Nachteile – namentlich den kompletten Autoverkehr zum Golfplatz mitsamt rücksichtlosen Autofahrern, die Radfahrer und Spaziergänger auf dem eigentlich für sie ausgewiesenen Wegchen zum Golfplatz beiseite drängen – trage dabei die Gemeinde Hausen. „Ist das der Stadt Schopfheim und dem Gemeinderat hier bewusst? Und vor allem: Gibt es Lösungsansätze?“, fragten die Ratskolleginnen aus dem Hebeldorf.