Das teilt die Stadt Schopfheim in einem Schreiben unter Berufung auf die Fachgruppe Tiefbau mit. Demnach sei bei einer Bauwerksprüfung an der Brücke am Entegast bemängelt worden, dass die Absturzsicherung nicht den aktuell geltenden Normen entspreche. Konkret: Die Brüstung ist zu niedrig.