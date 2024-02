Wiesentäler Wasserlauf: Zehnte Auflage mit Besonderheiten

Ein Kilometer = ein Euro

Wie in den Jahren zuvor spendet jeder Läufer pro gelaufenem Kilometer einen Euro, der für Wasserprojekte in Kamerun eingesetzt wird. „Derzeit sind zwei Projekte in der Ausführung und ein weiteres in Planung“, berichtet Richard Renz als Vorsitzender des Vereins Dikome/Kamerun. Der in Schopfheim ansässige Verein kümmert sich um den Bau der Wasserprojekte und stellt sicher, dass jeder Euro vor Ort ankommt.