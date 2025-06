Wiesental: 435 Orchester feiern gemeinsam die Musik

Mittendrin statt nur dabei

Die Doppelstadt wurde zur Bühne für Open-Air- und Gala-Konzerte, Wettbewerbe, Wertungsspiele und vieles mehr. Mittendrin statt nur dabei war die Stadtmusik Schönau, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt.

Prädikat „Hervorragend“

Am frühen Freitagmorgen machten sich die Musikerinnen und Musiker, teils angespannt, aber hochmotiviert, auf den Weg. Gleich als erster Höhepunkt stand das Wertungsspiel in der Kategorie vier (Oberstufe) an, auf das sich die Stadtmusik mit ihrem Dirigenten Joachim Pfläging seit Jahresbeginn vorbereitet hatte.