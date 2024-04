Wiesental: Blutige Attacke mit der Wasserwaage

„Schlimme Fotos“

Amtsrichter Stefan Götz verzichtete in Anbetracht des Schuldeingeständnisses des Angeklagten zwar auf eine ausführliche Beweisaufnahme. Er ließ allerdings keine Zweifel aufkommen, wie schwer die Vorwürfe hinsichtlich der Gewaltausübung wiegen, indem er sagte: „Die schlimmen Fotos erspare ich uns damit.“

Spätfolgen möglich

Die Staatsanwältin hielt dem Angeklagten zugute, dass er mit seinem nur auf das Strafmaß bezogenen Einspruch ein „Schuldbekenntnis“ abgelegt habe, dass die Tat schon länger zurückliege und dass er sich in der Zwischenzeit nichts habe zuschulden kommen lassen. Auf der anderen Seite habe er seiner Partnerin seinerzeit erhebliche Verletzungen zugefügt, die zudem „Spätfolgen“ nach sich ziehen könnten. Für die beiden Gewalttaten sei der Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten und zwei Wochen zu bestrafen – ohne Bewährung, so die Staatsanwältin. Das Amtgericht verhängte gegen den 49-Jährigen schließlich eine Haftstrafe von acht Monaten – allerdings zur Bewährung ausgesetzt auf zwei Jahre. Außerdem machte es dem Mann zur Auflage, an seine ehemalige Partnerin 1000 Euro in zehn Raten à 100 Euro zu zahlen.