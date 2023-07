Wiesental Ein Siegertyp auch neben der Judomatte

Der Judoka ging nämlich bei den „Special Olympics World Games“ in Berlin an den Start, der größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt, an der 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung teilnahmen – und er kehrte nicht nur mit unvergesslichen Eindrücken, sondern auch mit einer Silbermedaille in der Sporttasche nach Hause zurück.

Noch jetzt bekommt der junge Mann Gänsehaut, wenn er an die Eröffnungsfeier und an den Einmarsch ins rappelvolle Olympiastadion zurückdenkt. „Als Sportler mit Beeinträchtigung gibt es so etwas nur einmal im Leben“, so beschreibt Oliver Bahr den für ihn „emotionalsten Moment“ in der Bundeshauptstadt. Und erwähnt eher beiläufig, dass er bei einem Empfang sogar Bundeskanzler Olaf Scholz die Hand schütteln durfte.