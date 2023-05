Wiesental In lockerem Tempo der Wiese entlang

Die Organisatoren Jürgen Ekert (links) und Richard Renz waren zufrieden. Foto: Ralph Lacher

Zentraler Streckenposten war in Schopfheim bei der Feuerwache nach rund zwei Dritteln der Laufstrecke. Der Verein „Dikome“ um dessen Chef Richard Renz wartete dort mit Stärkungen.

Renz dankte am Mikrofon den Organisatoren und den Teilnehmern. Er erklärte, dass die Brunnenprojekte in Kamerun in diesen Tagen an Fahrt aufgenommen hätten. Mehr als 150 000 Euro seien durch die Wasserläufe im Wiesental zur Mitfinanzierung beigesteuert worden.

Ideales Laufwetter

Nach knapp zehn Minuten Aufenthalt in Schopfheim, bei dem einige neue Läuferinnen und Läufer in den Tross einstiegen, andere dagegen ausstiegen, starteten die „Wasserläufer“ bei idealem Laufwetter wieder Richtung Wiese und weiter ins vordere Wiesental.

Am frühen Nachmittag kamen die Läufer in Kleinhüningen an. Ekert wies auf eine den ganzen Samstag über „tolle, heitere Stimmung“ unter den Gastgebern und Läufern hin.

Dank zollte der Organisator nicht nur dem Verein Dikome für die Unterstützung, sondern auch dem DRK für die Begleitung mittels Einsatzkräften auf dem Fahrrad. Diese mussten jedoch nicht eingreifen – alle Teilnehmer erwiesen sich einmal mehr als bestens vorbereitet.