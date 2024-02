Wiesental: Jugendlicher verprügelt?

Die Polizei Schopfheim hat am Fasnachtssamstag, gegen 23.45 Uhr davon Kenntnis erlangt, dass zwei Jugendliche am Bahnhof in Zell darüber gesprochen haben sollen, einen anderen Jungen im Bereich einer Treppe verprügelt zu haben. Der Verprügelte würde sich eh nicht bei der Polizei melden. Bislang ist der Polizei eine solche Tat im Landkreis Lörrach nicht bekannt, erklärt die Polizei in einer Medienmitteilung. Das Polizeirevier Schopfheim führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben. Es könnte sein, dass sich die Tat im Bereich der Bahnstrecke der S 6 ereignet hat, heißt es.