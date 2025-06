Ein Quad-Fahrer ist am Freitagmittag, 20. Juni, eine Böschung bei Fröhnd abgestürzt und hatte sich dabei verletzt, wie die Bergretter mitteilen. Die Bergwacht Schönau übernahm gemeinsam mit dem Notarzt die notfallmedizinische Erstversorgung. Anschließend transportierten die Bergretter den Verletzten unter Seilsicherung mit der Gebirgstrage aus dem unwegsamen Gelände zurück auf die Straße, die von Polizei und der Feuerwehr Fröhnd abgesichert wurde. Die Schweizerische Rettungsflugwacht flog den Patienten in die nächstgelegene Klinik. Die Polizei teilt mit, dass am Quad Totalschaden entstand.