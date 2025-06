Wiesental: Überholverbot missachtet

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen, teilt die Polizei mit. Ein Baustein dieser Konzeption seien Verkehrskontrollen, weshalb die Polizei am Wochenende in den Landkreisen Lörrach und Waldshut wieder Motorradfahrer und ihr Fahrzeuge überprüft hat. Kontrollstellen mit Überwachung des Überholverbotes wurden am Freitagnachmittag, 13. Juni, an der Landstraße 126 im Bereich Muggenbrunn und Notschrei im Landkreis Lörrach eingerichtet. Wegen der Missachtung des Überholverbots wurden elf Motorradfahrer zur Anzeige gebracht.