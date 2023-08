Wiesental/Zell Schulgründerin bezeugt Verfolgung

Recherchen von Uli Merkle

Die Biografie von Lili Meyer hat der Autor Uli Merkle aufgearbeitet. In Gesprächen habe er gehört, dass eine „solche Frau“ in Zell gelebt habe. Jüdische Vereinigungen habe er angefragt, erst die Evangelische Landeskirche konnte ihm weiterhelfen. Grundlage für die Biografie sind Akten aus dem Staatsarchiv Freiburg. Sein Buch erschien 2022 mit dem Titel „Ein schwarzes Loch in brauner Zeit“ im Eigenverlag.

Als Lehrerin gearbeitet

Lili Meyer wird am 6. November 1881 in Bad Kreuznach geboren. Sie spricht Französisch, Englisch und Latein. Ihre Eltern sind Juden, sie ist hingegen evangelisch getauft. Im Alter von 31 Jahren nimmt sie eine Stelle als Privatlehrerin in Brandenburg an. 1929 beginnt sie als Sprachlehrerin an der privaten Mädchenschule der beiden Schwestern Frieda und Mathilde Baumgartner in Zell zu arbeiten. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch, Englisch und Französisch. In einer Mansardenwohnung direkt im Schulgebäude in der Gartenstraße 2 wohnt sie in dieser Zeit.