Wieslet: Felssicherung weiter ungeklärt

Darlehen abgelehnt

Voraussichtlich bleibt dem Ehepaar daher nur noch der Weg über die Aufnahme eines Darlehens bei einer Bank. Doch auch dies ist derzeit nicht ohne Probleme zu realisieren. Scherer erläutert, dass seine Anfrage abgelehnt wurde, da erst die konkrete Summe der Kosten bekannt sein muss.

Scherer hofft, dass sich diese Summe verringern lässt. Noch sei offen, wie die Sicherungsarbeiten vonstattengehen. Eine Spezialfirma für Felssicherungen veranschlagte nach der Begutachtung Kosten in Höhe von etwa 70 000 Euro für die Sicherung mit Netzen und einer Stahlnagelverankerung. Dies jedoch hält Scherer für kritisch, da seiner Ansicht nach, die Verankerungen eine Perforationslinie in den Fels ziehen könnte, was irgendwann wiederum dazu führen könnte, „dass das komplette Paket mitsamt dem Netz runterkommt“. Er favorisiert daher eine Betonmauer, die runterstürzende Felsbrocken aufhält. Eine solche Mauer würde voraussichtlich auch die finanzielle Belastung reduzieren: Scherer schätzt die Materialkosten auf 15 000 bis 20 000 Euro, hinzu kommen freilich noch die Arbeitskosten in unbekannter Höhe. Scherer will diese Lösung daher dem Landratsamt vorschlagen – und hofft auf „ein kleines bisschen Entgegenkommen“ der zuständigen Sachbearbeiterin.

Für die Felssicherung gespendet werden kann im Internet bei der Spendenplattform „GoFundMe“ unter www.gofundme.com/felsengefahr-bedroht-familienexistenz.