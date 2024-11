Kompetenz und Ruhe

Waschen, Schneiden, Föhnen, auch Färben und Dauerwelle waren das Metier von Juchs – und auch spezielle Wünsche an Haarschnitten erfüllte sie stets mit viel Kompetenz und großer Ruhe. Diese Ruhe war es, verbunden mit Zuhören-Können, was die Menschen ganz besonders an ihrer Friseurin schätzten. Der öffneten sie sich oftmals auch mit ihren Problemen – und der hielten sie die Treue, über die Einschränkungen in der „Corona-Zeit“ hinaus.

Am 1. August 1990 wurde der „Friseursalon Elisabeth“ eröffnet. Zusammen mit ihrer Cousine, die Fußpflege und Kosmetikbehandlungen anbot, hat Juchs die Räume gemietet. Die Kunden, die sie zuvor in Steinen frisiert hatte, folgten ihr nach Wieslet, es kamen neue hinzu – so war es ein gelungener Anfang, dem wohl auch „ein Zauber innewohnte“.