Wieslet Güggeli waren schnell ausverkauft

Den Andrang gut bewältigt

Pommes frites und Grillwürste gab es aber bis zum Festende, und da war ja auch noch die Kaffeestube bei der ehemaligen Grundschule, wo sich am Samstagabend die Fest-Bar befunden hatte, und wo am Sonntag viele Kuchen und Torten besten Absatz fanden.

Als es am frühen Abend an die Aufräumarbeiten ging, sah man zwar erschöpfte, aber hochzufriedene Gastgeber. Lena Dießlin betonte, dass man neben einer großen Zahl an Musikvereinsmitgliedern auf weitere Unterstützung aus dem Dorf zählen konnte. „Nur so haben wir die gewohnten und geschätzten kulinarischen und musikalischen Freuden in Wieslet bieten können. Wir hatten dazu Glück mit dem Wetter und konnten so trotz vieler Konkurrenzveranstaltungen einen wunderschönen Sommerevent hinter uns bringen. Und gleichzeitig haben die vielen Helfer dazu beigetragen, dass das Fest als eine wichtige Einnahmequelle ebenfalls alle Erwartungen erfüllt hat.“